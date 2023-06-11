فرنجية: تقاطعوا عليّ فقط ولا شيء يجمعهم

دعا رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية الى ان “نضع الاسماء كلها على طاولة حوار واحدة ومن دون شروط مسبقة من أحد”، مؤكدا “انا لا افرض نفسي على احد عندما يتفق على مرشح وطني يكون عليه اجماع وطني لا مشكلة عندي”. محذرا من “هذه العقلية الالغائية التي افتعلت هي مجزرة اهدن”.

وشدد على ان “علاقتنا مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ممتازة من اول يوم”.

أضاف: “تقاطعوا علي فقط ولا شيء يجمعهم”، معتبرا ان “التيار الوطني الحر لا يريد مرشحا من المنظومة، لكنه جاء بأزعور من صلب المنظومة والابراء المستحيل”.

واكد فرنجية أن”لديه رؤية واضحة لجميع الأمور الدستورية والإقتصادية وغيرها”، مؤكدا أنه ملتزم بالإصلاحات وإتفاق الطائف وبالمركزية الإدارية الموجوده فيه.

وقال: “في قاموسي لا تعطيل في الحياة السياسية، وفي قاموسهم “ما خلونا”، مؤكدا أن “الرئيس هو من يأخذ الموقف في عهده وليس بعد عهده”، مشيرا الى أنه “سيكون رئيسا لكل اللبنانيين وليس لفريق معين، إذا وصل الى سدة الرئاسة”، مشددا على “المسؤولية الوطنية الكاملة الواقعة على عاتق الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام