المفتي قبلان: ما لم تستطع أن تأخذه تل ابيب وواشنطن بالغزو لن تحققه بالانتخابات الرئاسية

أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، “ضرورة تأمين شراكة لبنان الوطنية”، مشيرا الى ان “ما لم تستطع أن تأخذه تل ابيب وواشنطن بالغزو الاسرائيلي لن تحققه بالانتخابات الرئاسية”.

كلام المفتي قبلان جاء خلال كلمة ألقاها في احتفال تأبيني أقامته عائلة الفقيد عماد حيدر أحمد في بلدة رأس أسطا الجبيلية، بحضور عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب رائد برو، مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في “حزب الله” الشيخ محمد عمرو، قنصل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت محمد فريدوني، مسؤول حركة “أمل” في جبيل وكسروان علي خير الدين، مسؤول “حزب الله” في جبيل وكسروان الشيخ حسين شمص، ممثل مفتي جبيل وكسروان الشيخ محمد حيدر وجمع من الفاعليات الاجتماعية والبلدية وعائلة الشهيد.

وتوجه الى بعض القوى قائلا: “لعبة قاتل ومقتول مغامرة كبيرة بل مقامرة كبيرة وتركيب البلد على السكة الطائفية نحر له والاسترزاق عند واشنطن هو خيانة”. مضيفا: “المجموعة السياسية التي يديرها الإصبع الاميركي تأخذ البلد نحو كارثة كبيرة جدا وتضع لبنان والشراكة الوطنية أمام مصير مجهول”، مشيرا إلى أن “الإختلاف السياسي أساسي ومقبول الا اللعب لصالح واشنطن ومشاريعها التمزيقية مرفوض”، ومحذرا من “لعبة الانتقام والثأر ومعاداة المقاومة”.

عمرو

من جهته أكد عمرو أن “اليد ما زالت ممدودة للحوار في ملف الرئاسة لإيصال من يعمل لاجل لبنان واخراجه من أزماته ومشاكله دون منة من أحد”، مشيرا إلى أن “لدى الشعب اللبناني القدرة على اخراج بلده من المآزق بعيدا عن الارتهان للخارج”.

خير الدين

بدوره أكد مسؤول حركة أمل في جبيل وكسروان “دور الإمام الراحل عبد الأمير قبلان في صون الوحدة الوطنية وعدم الانقسام”، مشددا على “ضرورة الابتعاد عن لغة الانقسام وتغليب لغة الحوار والتفاهم الوطني”.

كلمة عائلة الفقيد ألقاها الشيخ محمد حيدر، متحدثا عن مزايا الشهيد عماد حيدر احمد حيث جسد بدمه وحدة الوطن في مواجهة العدو الصهيوني.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام