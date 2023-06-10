مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية في قناة المنار السبت 10-6-2023

عاد الهدوءُ الى كفرشوبا بعدَ يومٍ مجيدٍ من المواجهاتِ مع قواتِ الاحتلالْ، ثبَّتَتْ فيه الثلاثيةُ الذهبيةُ معادلةَ “أنَّه لن تَضيعَ أرضٌ وراءَها جيشٌ وشعبٌ ومقاومة”.. انتهت الجولةُ التي خاضَها أهالي المنطقةْ باللحمِ الحيْ على هزيمةِ سلاحِ الخنادقِ والشيَّاراتْ، التي يَدأبُ جيشُ الاحتلالِ على بنائِها على طولِ الحدودِ تحسّباً ليومِ العبور.. انتهت الجولةُ الحدوديةُ مع العدوْ على مشهدٍ مشرِّفٍ ممن قلبُهُم واحدٌ على البلدِ الذي يَستعدُّ في الداخلِ لجولةِ انتخاباتٍ بقلوبٍ شتّى، واصطفافاتٍ جديدة، وانقساماتٍ طالت حتى الكتلةَ النيابيةَ الواحدة..

عَدُّ الاصواتِ والاسماءْ لم يستقرْ بعد في المعركةِ التي تُستخدَمُ فيها كافةُ أسلحةِ الضغوط: من سياسيةٍ، ودينيةٍ، وداخليةٍ وخارجيةْ، بتقاطعاتٍ غريبَةٍ عجيبةْ، فيما حزبُ الله يؤكِّدُ من جديدْ أنَّ البلدَ بحاجةٍ الى تقاطعاتٍ لمصلحةِ الوطنْ وليس للمصالحِ الشخصية. عضو المجلسِ المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق توجَّهَ للذين يُحمِّسون ويتحمَّسون بالقولْ: لا تُخطئوا في الحساباتْ، ولا تأخُذُكُمْ الحماسةُ الزائدةُ الى حساباتٍ خاطئة..

وفي حساباتِ هيئةِ اوجيرو ، فإنَّ البلدَ الى مزيدٍ من التقطُّعِ في الاتصالاتْ في حالِ لم تُصرَفْ الاموالُ المخصصةُ لها من قبلِ الحكومة. وبحسب ما قال الوزيرْ جورج قرم للمنارْ فإنَّه استَدانَ كميةً من المازوتْ تَكفي لايامِ الاثنين والثلاثاء والاربعاء كي لا تَنقَطِعَ الاتصالاتُ في لبنان، وذلك بعدَ مروحةِ اتصالاتٍ أجراها مع كلِ المسؤولينَ المعنيينَ في الملفْ من وزراءَ ورؤساء..

وفي ملفِ الرئيسِ الاميركي السابق دونالد ترامب لائحةُ اتهامٍ وُصِفَت بالتاريخية. سبعٌ وثلاثون تهمةً وُجِّهَت إلى الرئيسْ الجمهوري السابقْ، على رأسِها تَعريضُ البلادِ للخطرِ بسببِ احتفاظِهِ بعدَ مغادرَتِهِ البيتَ الأبيض، بوثائقَ سريةٍ، تتضمَّنُ أسراراً نوويةً وعسكريةْ.عسكرياً على الجبهةِ الاوكرانيةْ، موسكو تصدُ هجوماً اوكرانياً اطلسياً، ومصادرُ اميركيةٌ تَعترِفُ بوقوعِ خسائرَ فادحةْ في صفوفِ القواتِ المُهاجمة.