الخارجية السورية: تحية للشعب والجيش اللبناني لدفاعهما ببسالة عن أرض لبنان

وجهت سوريا “التحية للشعب والجيش اللبناني لدفاعهما ببسالة عن أرض لبنان وسيادته ضد الاعتداءات الإسرائيلية أمس على منطقة كفرشوبا”، مؤكدة أن “هذه الاعتداءات لن تلقى سوى الخيبات المتتالية والهزائم المستمرة”.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان “واجه الشعب اللبناني وجيشه طيلة يوم أمس بشجاعة وبسالة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان في منطقة كفرشوبا، وتصدى الأبطال اللبنانيون للمحاولات الإسرائيلية للنيل من سيادة لبنان وحرمة أراضيه”.

أضافت “لقد انقلبت مخططات جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتواصلة وبالا على الكيان الصهيوني الذي كان هدفه تغيير الطبيعة الجغرافية في المنطقة”.

وختمت الخارجية بيانها “إن الجمهورية العربية السورية تحيي الشعب اللبناني وجيشه لدفاعهما الباسل عن أرض لبنان وسيادته، وتدين بكل قوة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان والتي لن تلقى سوى الخيبات المتتالية والهزائم المستمرة”.

المصدر: سانا