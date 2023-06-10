كيف سيكون طقس نهاية الاسبوع في لبنان؟؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس في لبنان غدا الأحد غائما الى غائم أحياناً مع ضبابٍ على المرتفعات وتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف واحتمالٍ لتساقط أمطارٍ خفيفةٍ خلال فترة قبل الظهر في المناطق الشمالية، وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي متقلب حتى يوم الاحد حيث يستقر تدريجيا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر حزيران خلال الايام القادمة.

– الطقس المتوقع في لبنان

السبت: غائم جزئيًاً الى غائم أحياناً مع ضبابٍ على المرتفعات وانخفاضٍ ملحوظ بدرجات الحرارة بحيث تصبح دون معدلاتها الموسمية وارتفاعٍ بنسبة الرطوبة مع احتمالٍ لتساقط أمطار محلية خفيفة في المناطق الشمالية وغزيرةً أحياناً في المناطق الداخلية الشرقية يرافقها برقٌ ورعد وذلك اعتباراً من بعد الظهر.

الأحد: غائم جزئيًاً الى غائم أحياناً مع ضبابٍ على المرتفعات تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف واحتمالٍ لتساقط أمطارٍ خفيفةٍ خلال فترة قبل الظهر في المناطق الشمالية.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضبابٍ على المرتفعات وانخفاضٍ طفيفٍ بدرجات الحرارة والتي هي دون معدلاتها الموسمية.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضبابٍ على المرتفعات ، تستقر درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية مع احتمال لتساقط رذاذٍ خفيف في المناطق الشمالية يرافقها رياحٌ ناشطةٌ.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 20 الى 31 درجة، فوق الجبال من 17 الى 32 درجة، في الداخل من 17 الى 30 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، سرعتها بين ١٠ و٣٥ كم/ساعة.

– الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٠ و٨٠ %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: ٢٣°م.

– الضغط الجوي: ٧٥٦ ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام