السفيرة الأمريكية لدى النيتو: لا يمكن للحلفاء في الوقت الحالي دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2023 - 21:44

السفيرة الأمريكية لدى النيتو: لا يمكن للحلفاء في الوقت الحالي دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف

منذ 2 ساعة 9 June، 2023
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