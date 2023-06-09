السفيرة الأمريكية لدى النيتو: لا يمكن للحلفاء في الوقت الحالي دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2023 - 21:44
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قوات الاحتلال الصهيوني تعتدي بالقنابل الغازية على أهالي كفرشوبا والعرقوب المتظاهرين ضد تجريف أراضيهم بجنوب لبنان
الجيش اللبناني ينفذ انتشاراً واسعاً بمحاذاة "خط الإنسحاب" في تلال كفرشوبا بجنوب لبنان مع تواجد لعناصر اليونيفيل
رئيس مجلس النواب نبيه برّي: جلسة 14 حزيران حول انتخاب رئيس للجمهورية قائمة وكل الاحتمالات مفتوحة خلالها
الرئيس بري: حسابات الجلسة الأولى ستكون مختلفة عن الثانية وهناك نواب سيصوّتون بالورقة البيضاء لإخفاء موقفهم الحقيقي
الرئيس بري: الجلسة ستكشف بعضاً من اللعبة الانتخابية ومواقف الأطراف لكنّ الجميع يعلم أن التسوية لم تنضج بعد
الشيخ محمد يزبك: لانتخاب رئيس جامع منفتح على كل المكونات وصاحب موقف وقوة على المواجهة والصمود في وجه ما يخطط للبنان
الشيخ علي دعموش: التقاطع الذي يجري الحديث عنه حول مرشح الفريق الآخر لرئاسة الجمهورية هو التقاء مرحلي
الشيخ علي الخطيب: كل الأطراف تحتاج الى التوافق لإنجاز الاستحقاق الرئاسي ولا تستطيع التفرد به
الشيخ أحمد قبلان: المطلوب من المقامات الروحية والسياسية إنقاذ التسوية الرئاسية بعيداً عن اللعنة الطائفية
الإتحاد العمالي العام في لبنان يرفض فرض رفع رسوم الانترنت وزيادة الاعباء على المواطنين
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: لبنان بالمرتبة الأولى بين دول المنطقة بتحويلات أموال المغتربين بـ37.8% من الناتج المحلي
قوات الاحتلال تطلق النار على فتاة فلسطينية وتعتقلها بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مفترق يتسهار قرب نابلس
الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب مهدي سمير محمد بيادسة (29 عاماً) برصاص الاحتلال قرب حاجز رنتيس العسكري غرب رام الله
الهلال الأحمر الفلسطيني: 13 إصابة بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت دجن شرق نابلس
سرايا القدس - كتيبة جنين: تمكن مجاهدونا من استهداف قوات الاحتلال بمحيط المخيم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة
55 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك
المقاومة في قطاع غزة تطلق صاروخا تجريبيا تجاه البحر في إطار تطوير قدراتها العسكرية
إعلام العدو: إصابة جندي جراء عملية طعن شمال غربي رام الله بالضفة الغربية المحتلة
غرفة ضباط الارتباط اليمنية: 121 خرقاً لقوى العدوان خلال 24 ساعة في جبهات الساحل الغربي بينها 6 غارات لطيران تجسسي
بوتين: يمكننا القول إن الهجوم الأوكراني قد بدأ وهذا واضح من خلال استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية
بوتين: لا نملك ما يكفي من الأسلحة الحديثة بعد لكن الصناعة العسكرية تتطور وستنجز جميع المهام الموكلة لها
الدفاع الروسية: صد محاولات هجوم على محاور زابوروجيا ودنيتسك وبلغت خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة 680 عسكريا و35 دبابة
بوتين خلال لقائه نظيره البيلاروسي: سيبدأ نشر الأسلحة النووية الروسية في بيلاروسيا فور انتهاء تجهيز المنشآت في 7-8 تموز
لوكاشينكو: نخطط مع روسيا لوضع خطة نواجه فيها العقوبات وواثق أن كازاخستان وآخرين في الاتحاد الأوراسي سينضمون إليها
البنتاغون يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة من واشنطن لأوكرانيا بقيمة 2.1 مليار دولار
حلف الناتو: ندين انسحاب روسيا من معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا وقرارها دليل على سعيها للسيطرة العسكرية
الخارجية الأمريكية: نحذر القطاع الخاص على الصعيد الدولي من شراء وإنتاج ونشر مسيرات إيرانية ومكوناتها
السفيرة الأمريكية لدى النيتو: لا يمكن للحلفاء في الوقت الحالي دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف
منذ 2 ساعة
9 June، 2023
الشفيرة الاميركية لدى الناتو
الناتو
انضمام اوكرانيا الى الناتو
اوكرانيا
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