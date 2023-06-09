الخط الساخن| في الشياح مشاريع متعثرة بانتظار الافراج عن مستحقات البلدية

في حلقة من الخط الساخن بعنوان “في الشياح مشاريع متعثرة بانتظار الافراج عن مستحقات البلدية” اعتبر رئيس بلدية الشياح ادمون غاريوس ان البلدية اصبحت ملجأ المواطن وفي الواجهة مباشرة لحل مختلف المشاكل والازمات

في جولة للزميلة ديما جمعة في منطقة الشياح تعرفت على ابرز المشاريع وواقع خدمات البلدية مؤخرا

ونقلت الزميلة ديما ازمة الانارة والنظافة في الشياح

ما هي طريقة صرف الاعتمادات في البلدية؟ رئيس البلدية غاريوس يوضح بالتفصيل

في مداخلة من مسؤول العلاقات في العمل الاجتماعي في بيروت عصام درويش اكد على التنسيق المشترك والمستمر مع بلدية الشياح

وتلقى الضيف مجموعة من شكاوى المواطنين مباشرة على الهواء