الشيخ الخطيب: لانجاز الاستحقاق الرئاسي بروح توافقية وتشكيل حكومة إنقاذية

دعا نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب “لاصلاح النظام وإخراج البلد من أتون الطائفية التي تسببت بمعظم مشاكلنا التي انهكت المواطنين ودفعت بهم الى البحث عن الهجرة خارج الوطن”..

واكد الشيخ الخطيب في حديث له الخميس “نحن نرفض منطق الاقليات التي تحتاج الى حماية خارجية، فالمسيحيون ليسوا جزءاً منفصلا عنا ونحن نعتبر اللبنانيون اخوة واهل وشعب واحد له تاريخ واحد وهوية واحدة”، وشدد على ان “الاديان تدعو الى الانصاف والمساواة واحترام حقوق الانسان وحفظ كرامته”.

ولفت الشيخ الخطيب الى ان “النظام الطائفي لم يحفظ اللبنانيين وطوائفهم وفشل في بناء دولة عادلة تحفظ ابناءها”، وأشار الى ان “إلغاء الطائفية السياسية يمهد الى اقامة دولة المواطنة التي تساوي بين ابنائها في الحقوق والواجبات وتعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم وتعزز تعاونهم وتضامنهم الوطني”.

وطالب الشيخ الخطيب “السياسيين بالاسراع في انجاز الاستحقاق الرئاسي بروح توافقية وتشكيل حكومة انقاذية تخرج لبنان من الازمات المتراكمة التي تهدد امن شعبه ومعيشتهم واستقرارهم”، وأكد ان “لا حواجز بين المسلمين والمسيحيين انما بعض المصالح السياسية تستخدم الدين لمصالحها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام