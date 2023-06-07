مراكز الضمان تعاود العمل ابتداءً من الغد

أفادت مديرية العلاقاتِ العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انه على ضوءِ الاتصالاتِ التي قام بها المدير العام للصندوق محمد كركي مع كلٍّ من الرئيس نجيب ميقاتي ووزيرِ العمل مصطفى بيرم ورئيسِ الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ، ونقابةِ مستخدَمي الصندوقِ فقد تبلغَ كركي بأنَ مطالبَ مستخدمي الضمانِ محقةٌ وأنهم مشمولونَ بالمرسومِ القاضي بصرفِ 4 رواتبَ شهريةٍ لهم، وأنَ هذا المرسومَ واجبُ التطبيق، وبناءً على ذلك وعلى استجابةِ النقابةِ بتعليقِ اضرابِها أعلن كركي معاودةَ العملِ في جميعِ مديرياتِ ومكاتبِ الصندوقِ بالشكلِ المعتادِ اعتباراً من يومِ الغدِ داعياً المضمونين وأصحابَ العملِ لمتابعةِ معاملاتِهم.