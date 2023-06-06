ندوة في بلدة اللبوة بذكرى رحيل الإمام الخميني: من حقه علينا أن نعرّف نهجه للآخرين

أقام معهد “السيدة مليكة” في بلدة اللبوة البقاعية ندوة ثقافية بعنوان “إرث النبوة ونهضة الأمة” في الذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني(قده) وبرعاية المستشار الثقافي السيد كميل باقر زادة وحضور مسؤولة “معاهد سيدة نساء العالمين” في البقاع زينب الموسوي ياغي.

وبالمناسبة، تحدث السيد زادة حيث قال “كنا غافلين عن قوة الإسلام والشعوب وقوة وقدرة القرآن في تحقيق الأمور المستحيلة وصناعة الانتصارات وبناء الحضارات وتأسيس النظام والمجتمع والدولة والحضارة”، وتابع “الإمام هو الذي عرفنا على كل هذه الأمور، وهو من أخرج القرآن من المكتبات إلى ساحات العمل”، وتابع “لذلك، من حقه علينا أن نعرّف نهجه للآخرين”، وأكد “دور الحوزويين في حفظ الرسالة والدين، إضافة إلى الشعور بالمسؤولية تجاه الأمة وقضاياها والتحرك في سبيل تحقيق أهداف الإسلام المحمدي الأصيل”.

من جهتها، رأت ياغي أن “المرأة في فكر الإمام هي خليفة الله في أرضه، وهذا مكان سام”، وقالت إن “هذا التصريح جاء من أعظم رجل في العصر الحالي. ولذلك، فإنه يحتم علينا أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نحرص على تحقيق الأهداف السامية في الشريعة الإسلامية. علينا ألا نستهين بدورنا أبدا وأن نحقق مقولة الإمام الخميني بأننا خلفاء لله في الأرض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام