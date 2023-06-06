الرئيس عون: سورية تجاوزت المرحلة الصعبة والخطيرة بفضل وعي شعبها وإيمانه ببلده وجيشه وقيادته ونهوض سورية وازدهارها سينعكس خيراً على لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 6 2023 - 18:32

الرئيس عون: سورية تجاوزت المرحلة الصعبة والخطيرة بفضل وعي شعبها وإيمانه ببلده وجيشه وقيادته ونهوض سورية وازدهارها سينعكس خيراً على لبنان

منذ 1 ساعة 6 June، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة