شولتس: بايدن لديه فرصة جيدة لإعادة انتخابه

رأى المستشار الألماني أولاف شولتس إنه “واثق من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لديه فرصة جيدة لإعادة انتخابه رئيسا في عام 2024”. وقال شولتس في تصريح “لدينا علاقة وثيقة للغاية مع الرئيس الأمريكي الحالي”.

وأشار إلى أن برلين “يجب أن تكون مستعدة للتعاون مع أي حكومة في واشنطن”.

يُذكر أنه في نيسان/أبريل الماضي، أعلن بايدن وهو الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة، رسميا عن حملته الانتخابية لعام 2024، مرشحا بذلك نفسه لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر من العام المقبل.

المصدر: روسيا اليوم