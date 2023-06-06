وفد لبنان يشارك في الجلسة الإفتتاحية للدورة الـ “111” لمؤتمر العمل الدولي في جنيف

شارك الوفد اللبناني برئاسة وزير العمل الاستاذ مصطفى بيرم والمؤلف من فرق العمل الثلاثة فریق الاتحاد العمالي العام برئاسة نائب الرئيس حسن فقيه و يضم بين اعضائه رئس اتحاد الوفاء لنقابات العمال في لبنان النقابي علي طاهر ياسين وعضو المجلس التنفيذي عماد ياغي ووفد الحكومة وبعثة لبنان الدائمة في جينيف وفريق اصحاب العمل في افتتاح اعمال الدورة ١١١ لمؤتمر العمل الدولي في مبنى الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية والذى تستمر أعماله حتى 16 حزيران الجاري ويشارك فيه ما يقارب من 5000 مندوب من ممثلي حكومات و أصحاب أعمال وعمال” من 187 دولة حول العالم، عضوة في المنظمة.

بدأت الجلسة الإفتتاحية بإنتخاب السيد علي بن صميخ المري وزير العمل القطري رئيساً للمؤتمر و هنري كوينت من النرويج ،و اهور أوان من باكستان نواباً للرئيس .. كما جرى تشكيل وتكوين اللجان الدائمة والفنية للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال، واعتمدت الجلسة الإفتتاحية الترتيبات العملية لتسيير المؤتمر وتشكيل اللجان.

والقى المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت ف. هونغبو كلمة بشأن تقريره المعروض على المؤتمر عن “النهوض بالعدالة الإجتماعية” والذي رصد فيه التحديات التي تواجه عمل العمل اليوم ،ودعوته لتشكيل تحالف عالمي من أجل العدالة الإجتماعية ،وتحدث المدير العام عن تلك التحديات التي تواجه العدالة الإجتماعية حول العالم ،وقال إن هناك 685 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع معظمهم من قارة افريقيا ،وان 160 مليون طفل عامل ، و207 ملايين شخص عاطل، و4 مليارات شخص ليس لديهم حماية إجتماعية ،داعياً إلى أهمية تشكيل تحالف عالمي لمواجهة تلك التحديات التي تواجه عالم العمل ،وناشد بلدان العالم إلى توفير الحماية الإجتماعية والعمل اللائق .. وعرض رئيس المؤتمر القطري السيد علي المري،في كلمته رؤيته بشأن البنود المعروضة على المؤتمر خلال فترة الإنعقاد ،خاصة التحديات التي تواجه عالم العمل، وايضاً ملف التلمذة الصناعية، ومناقشات بشأن حماية العمال وتوفير بيئة عمل لائقة وصحية، وأهمية الإهتمام بملفات التدريب المهني،وحماية العمال غير المنتظمين ..كما تحدث في الجلسة الإفتتاحية رئيس فريق أصحاب العمل ، وكذلك رئيس فريق العمال ،واكدا على أهمية ذلك التحالف العالمي لمواجهة التحديات في عالم العمل ..

ويناقش المؤتمر في هذه الدورة عدداً من البنود منها : تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الإجتماعية، وتقرير عن أوضاع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة، بفلسطين ،وجنوب لبنان، وجولان سورية، وأخرى عن التلمذة الصناعية، والمساواة بين الجنسين، والحماية الإجتماعية للعمال، و سبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئياً للجميع، إضافة إلى موضوعات أخرى.

كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر البنود الدائمة وهي كالتالي: الأول : تقارير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ، و الثاني : مقترحات البرنامج والميزانية للفترة 2024-2025، إضافة إلى مسائل أخرى، والثالث: المعلومات والتقارير عن تطبيق الإتفاقيات والتوصيات الدولية، أما الرابع فهو عن التلمذة الصناعية ، و الخامس: مناقشة متكررة عن الهدف الإستراتيجي المتمثل في الحماية الإجتماعية ” حماية العمال” ، و السادس: النظر في السياسات الصناعية والتكنولوجيا، نحو اقتصادات ومجتمعات للجميع، والسابع : إلغاء اتفاقية عمل دولية واحدة وسحب أربع اتفاقيات وبروتوكول واحد و18 توصية، والثامن : اتفاقية وتوصية مقترحتان بشأن المراجعة الجزئية التي تتناول 15 إدراج نحو بيئة عمل آمنة وصحية في إطار توصيات منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والبند التاسع: التدابير المتخذة بموجب المادة (33) من دستور منظمة العمل الدولية لضمان امتثال حكومة بيلاروسيا لتوصيات لجنة التحقيق.

المصدر: بريد الموقع