وثائقي | ثلاثة أيام وعقدان.. الحلقة الثالثة: “رعب اكثر ودم اقل”

عرضت قناة المنار الحلقة الثالثة من السلسلة الوثائقية “ثلاثة أيام وعقدان”، رواية التحرير الكاملة كما ترويها المقاومة الاسلامية للمرة الأولى بعد 23 عامًا على انجاز تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الاسرائيلي، من إنتاج الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ومؤسسة “الحقيقة” التابعة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في الجمهورية الإسلامية. وتتضمن السلسلة معلومات بارزة وشهادات هامة حول التحرير لا سيما من الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله.

الحلقة الثالثة بعنوان: “رعب اكثر ودم اقل”

جلسة لقيادة المقاومة تناولت الاحتمالات التي يمكن ان يلجأ اليها باراك للخروج من مأزق توقف المفاوضات

خطة جديدة في قيادة الجيش الصهيوني اسمها غسق الفجر حول الانسحاب

السيد نصر الله يتحدث عن مرحلة ما بعد فشل المفاوضات

حرب نفسية للمقاومة ضد العملاء تحدث عنها الامين العام لحزب الله

من خطط المقاومة بوجه العملاء والحرب النفسية ضدهم

السيد نصر الله يتحدث عن مرحلة تكثيف الهجمات ضد العملاء وقتل عدد من قادتهم مما يساهم بانهيار وتفكيك ميليشيا العملاء

السيد نصر الله يتحدث حول سبب لجوء العدو الى مزاعم تنفيذ القرار 425

من محضر جلسات قيادة المقاومة وكيفية التعامل مع المرحلة المقبلة وخاصة موضوع العملاء وتفكيك جيش العملاء وعدم الوصول الى الانسحاب الصهيوني وبقاء عملائه في الجنوب.

كيف تم الهجوم على موقع عرمتى ثم تفجيره وتحرير بلدة عرمتى بقوة المقاومة؟