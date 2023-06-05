الكيان المؤقت | الاحتلال يغرق بتداعيات عملية الحدود المصرية ويكشف هوية منفذها

تواصل أجهزة الاحتلال البحث في عملية الحدود المصرية وتداعياتها الخطيرة قياساً للاخفاق الامني الكبير، الذي دفع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو لوصف العملية بالخطيرة وغير المألوفة. في وقت كشف اعلام العدو ان منفذ العملية هو مجند مصري يُدعى (محمد صلاح).

محلل الشؤون العبرية في قناة المنار حسن حجازي يتحدث حول تداعيات عملية الحدود المصرية..

وفي الضفة الغربية، القوى الوطنية والاسلامية دعت لاقامة مجلس تهنئة وتبريك لمنفذ عملية الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة، ومعنا من الضفة الغربية مراسلنا ديب حوراني..

وفي غزة، توغلت آليات الاحتلال شرق بلدة بيت حانون ف شمال قطاع غزة وقامت بأعمال تجريف، ومعنا من غزة مدير مكتب المنار عماد عيد..

المصدر: موقع المنار