موسم قمح بقاعي واعد.. والمزارعون متخوفون على مصير المحصول

سكاف شكرت سلام وشهيب وحكيم لحلهم ازمة القمح

شكرت رئيسة “الكتلة الشعبية” ميريم سكاف في بيان، بـ”اسمها وباسم الكتلة الشعبية وكل المزارعين البقاعيين والجمعيات الزراعية وأسرهم، كلّا من وزير الزراعة أكرم شهيب ووزير الاقتصاد آلان حكيم، وطبعا رئيس الحكومة تمام سلام الذي وفى بوعده بحل أزمة القمح. لكم جزيل الشكر، على أمل دعم المزارع أكثر فأكثر لتعزيز إيمان ...