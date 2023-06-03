موسم قمح بقاعي واعد.. والمزارعون متخوفون على مصير المحصول

مزارعو القمح بقاعاً قلقون على مصير محاصيلهم ومطالب بإدراج بند استلام القمح على اول جلسة للحكومة.
المصدر: قناة المنار
مزارعو القمح بقاعاً قلقون على مصير محاصيلهم ومطالب بإدراج بند استلام القمح على اول جلسة للحكومة.
المصدر: قناة المنار
شكرت رئيسة “الكتلة الشعبية” ميريم سكاف في بيان، بـ”اسمها وباسم الكتلة الشعبية وكل المزارعين البقاعيين والجمعيات الزراعية وأسرهم، كلّا من وزير الزراعة أكرم شهيب ووزير الاقتصاد آلان حكيم، وطبعا رئيس الحكومة تمام سلام الذي وفى بوعده بحل أزمة القمح. لكم جزيل الشكر، على أمل دعم المزارع أكثر فأكثر لتعزيز إيمان ...