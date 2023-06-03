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June 3 2023 - 20:08

موسم قمح بقاعي واعد.. والمزارعون متخوفون على مصير المحصول

منذ 1 ساعة 3 June، 2023
مؤتمر صحافي لمزارعي القمح في البقاع
تقارير مصورة - لبنان

مزارعو القمح بقاعاً قلقون على مصير محاصيلهم ومطالب بإدراج بند استلام القمح على اول جلسة للحكومة.

المصدر: قناة المنار

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