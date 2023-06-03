الادميرال شهرام إيراني: تشكيل تحالف بحري بين إيران والسعودية والإمارات والعراق

أعلن قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الادميرال شهرام ايراني عن تشكيل تحالف بحري بين إيران والإمارات وقطر والبحرين والعراق وباكستان والهند وجميع دول شمال المحيط الهندي تقريبًا.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الادميرال ايراني أعلن عن تشكيل تحالفات إقليمية ودولية جديدة، وقال سيتم قريبا تشكيل تحالف مشترك للبحرية الإيرانية مع دول المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق، مضيفاً ان دول المنطقة نوصلت الى نتيجة مفادها أنه إذا أريد الحفاظ على الأمن في المنطقة، فيجب أن يتم ذلك من خلال التآزر والتعاون المتبادل.

وتابع: في هذا الصدد ، هنالك تحالفات جديدة قيد التبلور اقليميا ودوليا.

وأشار إلى التحالف البحري بين إيران وروسيا والصين، وقال: إن هذا التحالف الثلاثي يجري تطويره مع روسيا والصين ، حيث نجري مناورات كل عام. بالإضافة إلى ذلك ، هنالك تحالفات إقليمية قيد التبلور، وسنشهد قريباً أن منطقتنا ستخلو من أي قوة غير مبررة تواجدها وستكون شعوب المنطقة هي المسيطرة في مجالها الأمني باستخدام جنودها.

وحول الدول التي تطلب أن تكون حاضرة في عمل إقليمي مشترك مع إيران، قال الأدميرال إيراني: سبق لنا عمل مشترك مع عمان، والآن السعودية تتجه في هذا المنحى، وهناك ايضا دول الإمارات وقطر والبحرين والعراق وباكستان والهند، مضيفاً ان كل دول منطقة شمال المحيط الهندي تقريبا باتت تعتقد أنه ينبغي عليها الوقوف إلى جانب إيران وتحقيق الأمن بشكل مشترك.

المصدر: وكالة تسنيم