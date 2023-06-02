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June 2 2023 - 20:02

لقاء سعودي ايراني على هامش قمة اصدقاء البريكس

منذ 1 ساعة 2 June، 2023
امير عبداللهيان ونظيره السعودي
أخبار دولية - جنوب أفريقيا

عقد لقاء بين وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان بحضور وفدي البلدين على هامش قمة “اصدقاء البريكس” في جنوب افريقيا.

وافادت وكالة مهر للانباء ان هذا هو الاجتماع الرسمي الثاني لوزيري خارجية البلدين في الأشهر الثلاثة الماضية بعد اتفاق طهران والرياض على استئناف العلاقات السياسية والدبلوماسية.

يذكر ان طهران والرياض الآن في مرحلة العمل الإداري والفني لإعادة فتح سفاراتهما وقنصلياتهما في الدولة المقابلة، ومن المتوقع أن تبدأ السفارتان أنشطتهما رسميًا في الأسابيع المقبلة.

واستضافت بكين الاجتماع الأول بين أمير عبد اللهيان بن فرحان في أبريل الماضي.

 

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المصدر: وكالة مهر + وكالة يونيوز

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