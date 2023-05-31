حفيد المهاتما غاندي لموقع المنار: رسالة اللا عنف والسلام والحب أضحت أكثر أهمية لوجودنا وبقائنا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2023 - 11:30

حفيد المهاتما غاندي لموقع المنار: رسالة اللا عنف والسلام والحب أضحت أكثر أهمية لوجودنا وبقائنا

منذ 40 mins 31 May، 2023
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لبنان

اعتبر توشار غاندي نجل حفيد المهاتما غاندي أن رسالة اللا عنف والسلام والحب أضحت أكثر أهمية لوجودنا وبقائنا، في مواجهة أشكال العنف التي تزداد اليوم والتي أصبحت خطيرة.

وفي تصريح لموقع المنار، قال غاندي “عندما ننظر إلى العنف الذي نمارسه ضد بيئتنا، نرى أن ذلك يهدد حياتنا أيضا، هذا العنف لم يعد سياسيا فقط الآن، بل يطال كل مظاهر حياتنا، هذه التحديات جميعا، كان لدى جدي غاندي حلٌّ لها، والناس الآن يدركون أهمية هذا الحل. لذا أعتقد أنه في كل مرة يكون هناك أزمة، يستسقي الناس إلهامهم من رسائله”.

المصدر: موقع المنار

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