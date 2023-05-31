بيونغ يانغ تعترف بفشلها في إطلاق قمر صناعي وسيئول تعلن العثور على حطام الصاروخ الحامل

أعلنت بيونغ يانغ أن صاروخا فضائيا يحمل قمرا اصطناعيا للاستطلاع العسكري سقط في البحر بسبب خلل فني، من جانبها أعلنت سيئول أنها تحاول انتشال حطام من البحر قد يكون أجزاء من الصاروخ.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، اليوم الأربعاء، إن “الصاروخ الفضائي الجديد تشيوليما-1 تحطم في البحر الغربي”، موضحة أن الصاروخ تحطم بسبب خلل تقني في عمل محركه.

من جهته، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه “يعمل على انتشال حطام” يعتقد أنه لجزء من الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية لوضع قمر اصطناعي تجسسي في المدار”.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيئول، إن الجيش رصد صباح اليوم في المياه على بعد 200 كلم غرب جزيرة إيوتشيونغ، أجسماما يعتقد أنها جزء من الصاروخ الفضائي الكوري الشمالي المزعوم، وهو يعمل على انتشاله.

ونددت كل من اليابان والولايات المتحدة بإطلاق القمر الصناعي الكوري الشمالي.

وأعلنت اليابان أن كوريا الشمالية انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي بإطلاقها “صاروخا باليستيا”، وذلك بعد إعلان كوريا الشمالية أنها أطلقت صاروخا فضائيا، فشل في وضع قمر اصطناعي في المدار، وتحطم في البحر.

كذلك أعرب البيت الأبيض عن “إدانته بشدة” لإطلاق كوريا الشمالية صاروخا قالت إنه صاروخ فضائي لوضع أقمار اصطناعية في المدار، وحذر من أن هذه الخطوة “تزيد التوترات”.

المصدر: وكالات