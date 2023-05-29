الشيخ القطان: المقاومة الإسلامية في لبنان تمثل كل الشرفاء على امتداد هذا الوطن

أشار رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان الشيخ أحمد القطان الى ان “الشعب اللبناني بطوائفه ومذاهبه وكل قواه الإسلامية استطاع في 25 ايار عام 2000 أن يدحر العدو من جنوب لبنان وأن يقول لكل العالم بأن العين المقاومة تستطيع أن تواجه هذا المخرز الذي كان يظن بأنه لا يهزم فهزم على أرض لبنان وعلى أرض فلسطين”.

وقال الشيخ القطان “علينا ان نقاتل مغتصبي الأرض والمقدسات بكل الوسائل الممكنة وأن نجتمع جميعاً لكي نكون قوة واحدة في مواجهة هؤلاء الغزاة المعتدين الظالمين الذين يقاتلوننا والذين أخرجونا من بيت المقدس ومن القدس الشريف ومن فلسطين من أجل بناء دولة إسرائيل المزعومة”.

وأكد الشيخ القطان كلمة القاها باحتفال أقيم في جلالا (البقاع الأوسط) بمناسبة عيد المقاومة والتحرير بحضور عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب رامي أبوحمدان ان “المقاومة الإسلامية في لبنان تشرّف كل شريف وحرّ في لبنان سنيا كان أو شيعيا، مسيحيا أو درزيا، هذه المقاومة تمثل كل الشرفاء على امتداد هذا الوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام