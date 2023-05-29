النائب الحاج حسن: لا يمكن الوصول إلى رئيس للجمهورية بدون تفاهم وحوار

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن إن “الفريق الثاني ما زال مصرا على سلوك طريق لا يؤدي إلى انتخاب رئيس، هم يتحدثون بلغة التحدي والمواجهة، سواء اتفقوا على اسم مرشح أو لم يتفقوا، لأنهم يستهدفون أهم ما نملك في لبنان وهو القوة التي واجهت المحتل وواجهت الإرهاب وأعطت للبنان المعنى الحقيقي للسيادة والعزة والكرامة”، وتابع “بينما نحن أعلنا دعمنا لمرشح ونتحدث بلغة التفاهم والحوار، لأننا نؤمن أنه لا يمكن الوصول إلى رئيس بدون تفاهم وحوار”.

وأشار الحاج حسن خلال لقاء سياسي في بلدة النبي عثمان البقاعية إلى أن “انتصار أيار عام 2000 هو تتويج لمسار، واستكمال بعده لمسار، انتصار 2000 هو انسحاب العدو الصهيوني من المنطقة التي كان يحتلها في لبنان إلى داخل فلسطين المحتلة، وترك العملاء بشكل عاجل وسريع، والسبب هو ضربات المقاومة التي لم تتوقف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام