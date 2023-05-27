الدفاع الروسية: تدمير مسيرات أوكرانية وصواريخ أمريكية وبريطانية الصنع وتصفية نحو 500 مسلح

أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها السبت انه تم تدمير 12 مسيرة أوكرانية وصواريخ أمريكية وبريطانية ومراكز قيادة أوكرانية ومستودعات أسلحة وتصفية نحو 500 مسلح على كافة المحاور.

وقال البيان “في محور كوبيانسك، تم إحباط أعمال مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في لوغانسك، وتصفية أكثر من 45 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر Msta-B بالإضافة إلى تدمير رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-50 أمريكي الصنع ومستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 92 للقوات الأوكرانية بالقرب من ستيلماخوفكا في لوغانسك”، وتابع انه “في محور كراسني ليمانسك، تم تصفية نحو 60 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير مدفعين من طراز D-30 ومدفع Gvozdika ذاتية الدفع”.

ولفت البيان الى انه “في محور دونيتسك تم تصفية أكثر من 260 جنديا أوكرانيا، وتدمير خمس مركبات مدفعية ذاتية الدفع Gvozdika ومدفعين من طراز D-30 ، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 110 للقوات الأوكرانية بالقرب من أفدييفكا في دونيتسك”، وتابع “في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 120 جنديا، وتم تدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز Krab بولندية الصنع، ورادار مضاد للبطارية AN / TPQ-37 أمريكي الصنع، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة للقوات الهجومية اللواء 79 المحمول جوا واللواء 128”.

واشار الى انه “في محور خيرسون، تم تصفية نحو 10 جنود أوكران وتدمير مدفع هاوتزر D-30، وحاملتي مدفعية ذاتية الدفع من طرازGvozdika.”، واضاف “استهدفت قواتنا، مراكز قيادة للواءين الميكانيكيين 24 و45 للقوات الأوكرانية في دونيتسك واعترضت دفاعاتنا صاروخي كروز بعيدي المدى من طراز Storm Shadow ، وتسع عشرة صواريخ HIMARS وصاروخين HARM مضادين للرادار”، وأكد انه “تم تدمير 12 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه”.

المصدر: روسيا اليوم