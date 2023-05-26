السودان| نداء الى “كل القادرين على حمل السلاح”

دعا وزير الدفاع السوداني المكلف ياسين إبراهيم ياسين المتقاعدين من منتسبي القوات المسلحة السودانية وكل القادرين على حمل السلاح للتوجه إلى القيادة العسكرية لتسليحهم.

وقال في بيان: “قوات التمرد تمادت في إذلال رموز الدولة من الأدباء والصحفيين والقضاة والأطباء، ومطاردة وتوقيف متقاعدي القوات النظامية” حسب تعبيره. وأضاف البيان: “وعليه فإننا نوجه نداءنا لمتقاعدي القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وجنود وكل القادرين على حمل السلاح بالتوجه إلى أقرب قيادة عسكرية لتسليحهم تأمينا لأنفسهم وحرماتهم وجيرانهم ولحماية أعراضهم والعمل وفق خطط هذه المناطق”.

المصدر: روسيا اليوم