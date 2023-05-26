السيد نصرالله : في ملف النازحين السوريين يمكن حل المشكلة عبر قرار بإرسال وفد حكومي لبناني إلى سوريا وإجراء محادثات حول المسألة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2023 - 00:24

السيد نصرالله : في ملف النازحين السوريين يمكن حل المشكلة عبر قرار بإرسال وفد حكومي لبناني إلى سوريا وإجراء محادثات حول المسألة

منذ 2 ساعة 25 May، 2023
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