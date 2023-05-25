عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم 25-5-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم الخميس 25-5-2023.

عناوين الصحف:

الأخبار

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قادة “إسرائيل”: التهديد الإيراني يحاصرنا

برّي ـ جنبلاط: الحليفان اللدودان… متباينان

الجنوب العالمي: فرص انحدار الهيمنة

تحذيرات متبادلة بين المقاومة والعدو: اختبار الردع!

البناء

تهديدات «إسرائيلية» مباشرة للبنان والمقاومة… بانتظار كلام السيد نصرالله اليوم في عيد التحرير

بري يضع الإصلاحات ومنها اللامركزية في مواصفات الرئيس… بعد فشل تسمية منافس لفرنجية

القضاء يحجب سلامة عن القضاء الفرنسي ويمنعه من السفر… والحكومة تبقيه حتى نهاية ولايته

الجمهورية

مهلة قصيرة للحسم.. والداخل يتخبط

رسائل حربية لكن التسوية أقرب

ضرائب “خفيفة” في موازنة 2023

نهاية حاكم أم نهاية رئيس دائرة؟

اللواء

سلامة «طليق المحبسين»: المنع من السفر والإحتماء بالمصرف

سجال بين ميقاتي والتيار العوني.. وباسيل يتحرَّر من الحزب وكلام رئاسي للسيد نصر الله اليوم

القمَّة العربية وخيبة آمال اللبنانيين

مسؤولية ثنائي المقاومة أولاً وأخيرا

النهار

سلامة يطالب بمحاكمة لبنانية والتداعيات تتوهج

إشتباكات تهدد بإنهيار هدنة السودان ولاجئون إلى 1.3 مليون شخص

دعم حزب يميني متطرف لكيليتشدار أوغلو قد يدفع الأكراد إلى سحب تأييدهم له

الديار

إشتعال الجبهات مُجدّداً على خط ميقاتي ـ باسيل

المعارضة تخشى تجاوزها دولياً والسير بفرنجية

أسرار الصحف:

البناء

-قال مصدر حقوقي إن الانحياز إلى إجراءات القضاء اللبناني تحت الشعار السيادي بحق حاكم المصرف رياض سلامة يبقى مشوباً بشبهة تقديم الحماية لسلامة بمنع السفر أو أولوية الملاحقة، ما دامت القاضية عون تعاقب لملاحقته وما دام سلامة حراً طليقاً يتولى حق التصرّف بلا حدود بأموال اللبنانيين.

-طلب سفير غربي إلغاء موعد عشاء اليوم بعدما تأكد من تزامنه مع كلمة الأمين العام لحزب الله، وقال لمضيفه إنه لن يكون لائقاً أن نأتي للعشاء ونطلب منك تشغيل التلفاز على قناة المنار أو الميادين وترجمة ما يقوله السيد حسن نصرالله، لكن المضيف أصرّ عليه بالحضور فيكون عشاء عمل.

الجمهورية

-ألغيت أكثر من زيارة لوزراء كانوا ينوون القيام بها الى عاصمة عربية بانتظار معرفة الآفاق التي يمكن أن تؤدي اليها العالقات العربية

-نقل عن رئيس تكتل نيابي أنه أبلغ دبلوماسيا اوروبيا رفيعا ومعنيا بالملف اللبناني أنه لن يمشي بمرشح معلن ولا بمرشح محجوب

-تفاعل الخلاف داخل كتلة نيابية بارزة حول كيفية مقاربة الملف الرئاسي، وشهد أحد اجتماعات الكتلة كلاما قاسيا تجاه بعض الأسماء المطروحة للترشيح لرئاسة الجمهورية

اللواء

-يدور لغط حول مهمة رئيس تيار في دولة أوروبية، إذ إن مسؤول الملف الرئاسي اللبناني في العاصمة المعنية التقاه، وساد فتور وتباعد خلال اللقاء.

-أعيد ترتيب لائحة المرشحين الأكثر حظوظاً في الوصول إلى بعبدا، وما يزال الإسمان اللذان طُرحا في الجلسات الأولى في الواجهة عربياً ودولياً.

-حسب مطلعين، نجحت السلطات في احتواء الضغوطات الأوروبية والدولية عبر مذكرات التوقيف بحدود غير نهائية.

المصدر: الصحف اللبنانية