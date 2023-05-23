الخط الساخن| واقع المياه في بلدة الدوير الجنوبية أزمة حقيقية أم اختلاف تقدير؟

في حلقة من الخط الساخن بعنوان “واقع المياه في بلدة الدوير الجنوبية أزمة حقيقية أم اختلاف تقدير؟” اكد المهندس حسن الحسين رئيس دائرة مياه النبطية في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ان المؤسسة تعمل على زيادة التغذية في النبطية عبر عدة مشاريع واعتبر ان اغلب المشاكل التي تواجه المؤسسة هي نتيجة ظروف خارجية.

بدوره اشار احمد سلوم مسؤول ملف المؤسسات الرسمية في محافظة النبطية – العمل الاجتماعي حزب الله ان حزب الله اسس ملفا للمؤسسات الرسمية وهو داعم لها وليس مسؤولا عن الازمات الخدماتية.

في جولة للزميلة ديما جمعة قامت بزيارة الدوير والتقت بالمعنيين لتتعرف الى مصادر المياه في القرية.

واستمرت جولة الزميلة ديما لتلتقي بسكان الدوير الذين اشتكوا من سوء التوزيع.

وتوقفت الزميلة ديما عند صاحبة الشكوى التي تقدمت بها الى برنامج الخط الساخن لتتعرف على تداعيات ازمة انقطاع المياه وحقيقة الامر.

وبعد التقرير، علّق المهندس الحسين على امداد قرية الدوير بالمياه ومصادرها.

وشرح الحاج سلوم اساليب مساهمة حزب الله للتخفيف من ازمة المياه في المحافظة.

وتلقى الضيوف مجموعة من اتصالات من المشاهدين عبر الهواء مباشرة.