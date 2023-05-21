الدفاع الروسية: تحييد 10 مجموعات تخريب أوكرانية واعتراض 15 صاروخا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها الأحد عن تحييد 10 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية على مختلف محاور القتال، واعتراض 15 صاروخا من أنظمة مختلفة خلال 24 ساعة.

وقال البيان “اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 15 من القذائف الصاروخية من أنظمة HIMARS و”أوراغان” والصواريخ المجنحة طويلة المدى Storm Shadow”، بالإضافة إلى إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية”.

وذكر البيان أن “القوات الروسية حيدت 5 مجموعات تخريب واستطلاع معادية على محور كوبيانسك، و2 على محور كراسني ليمان و3 أخرى على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه”.

واوضح البيان “بلغت خسائر العدو خلال اليوم الماضي 85 جنديا على محور كوبيانسك و60 جنديا على محور كراسني ليمان، و100 جندي ومرتزق أجنبي على محور أرتيوموفسك التكتيكي وأكثر من 120 جنديا على محور دونيتسك، ونحو 50 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، إضافة إلى 15 جنديا على محور خيرسون”.

المصدر: روسيا اليوم