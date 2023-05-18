بالفيديو والصور| وصول الرئيس السوري بشار الاسد الى جدّة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2023 - 21:48

بالفيديو والصور| وصول الرئيس السوري بشار الاسد الى جدّة

منذ 1 ساعة 18 May، 2023
الاسد في السعودية
سورية - عربي وإقليمي

 

وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى مدينة جدة في السعودية للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. كان في استقبال الرئيس الأسد الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وصالح بن علي التركي أمين محافظة جدة، والوزير المفوض سلمان بن هزاع المطيري رئيس بعثة الشرف، واللواء صالح عواض الجابري مدير شرطة منطقة مكة المكرمة.

وكان الرئيس الأسد تلقى في العاشر من أيار الجاري دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في القمة، ونقل الدعوة السفير نايف السديري سفير السعودية في الأردن.

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الاسد في السعودية

الاسد في السعودية

الاسد في السعودية

 

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