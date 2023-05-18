ستولتنبرغ: كل دول الناتو متفقة على أن أوكرانيا يجب أن تصبح عضواً في الحلف

قال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، إن كل الدول الأعضاء في الحلف، موافقة على أن “أوكرانيا يجب أن تصبح عضوا في هذه المنظمة”.

وأضاف ستولتنبرغ، في مقابلة نشرتها الخميس مجلة “دير شبيغل”، خلال رده على سؤال عما يتوقعه من قمة الناتو في تموز/يوليو “لا يمكنني توقع قرارات رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الحلف، ولكن هناك أمراً واحداً واضحاً جميع دول الناتو، متفقة على أن أوكرانيا يجب أن تصبح عضوا في الحلف”.

وتابع الأمين العام “لقد أكدوا ذلك بالفعل في قمة العام الماضي وأكدوا ذلك في أيلول/ديسمبر”. وقال ستولتنبرغ “مع ذلك، فإن المهمة الأكثر إلحاحا الآن هي مساعدة كييف في النزاع العسكري”. يُشار إلى أن القمة المقبلة للحلف، ستعقد في شهر تموز/يوليو المقبل في العاصمة الليتوانية، فيلنيوس.

المصدر: روسيا اليوم