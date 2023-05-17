المجموعة اللبنانية للإعلام نعت الحاج أحمد خنافر الذي وافته المنية إثر عارض صحي مفاجئ

نعت المجموعة اللبنانية للإعلام – قناة المنار وإذاعة النور، عضو مجلس إدارة قناة المنار الحاج أحمد خنافر، أبو علي، الذي وافته المنية صباح اليوم إثر عارض صحي مفاجئ.

وفي بيان أصدرته، أشارت المجموعة اللبنانية للإعلام إلى أن الحاج أحمد كان من أوائل الحاضرين في العمل الإعلامي المقاوم منذ تأسيسيه. كانت انطلاقته الأولى مع إذاعة صوت المستضعفين، ثم جريدة العهد وإذاعة النور حيث تنقل بين مهمات عديدة، وصولًا إلى قناة المنار التي تنقل فيها بين إدارة الأخبار وإدارة البرامج السياسية ثم معاونًا للمدير العام.

وتقدمت المجموعة اللبنانية للإعلام من عائلة فقيدها الغالي وأهله ومحبيه بأحر التعازي، سائلة الله تعالى أن يسكنه فسيح جنانه مع الشهداء والصديقين.

ويشيع الفقيد عند الخامسة والنصف من عصر غدٍ الخميس في بلدته عيناتا حيث يوارى الثرى.

المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى نعى الحاج احمد خنافر الذي كان عضواً في لجنة الاعلام والنشر في المجلس. ولفت الى انَّ الفقيد كان له عمر حافل بالعطاء قضى معظمه في العمل الاعلامي والوطني، فكان مثال العامل بجد خدمة لوطنه وشعبيه في المسؤوليات والمهام التي تبوأها في الشان العام.

المصدر: قناة المنار