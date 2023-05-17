الكيان المؤقت | توتر بين الكيان الصهيوني وروسيا.. والسبب؟؟

تحدثت القناة 12 العبرية عن وجود توتر جديد يتزايد بين الكيان الصهيوني وروسيا، وقال معلق الشؤون العسكرية في القناة نير ديفوري ان التوتر سببه الرئيسي التقارب بين روسيا وإيران، في مقابل التقارب بين الكيان وأوكرانيا، حيث حصل تعاون كبير بين كيان العدو وأوكرانيا في الآونة الأخيرة. وذكرت تقارير اعلامية عن تزويد الكيان المؤقت لاوكرانيا بصاروخ “باراك 8” لمواجهة الطائرات المسيّرة والمروحيات بالاضافة لـ 30 الف قذيفة عيار 155 ملم و صواريخ كروز وطائرات مقاتلة واخيرا منظومات “سبايك”، وهي تتضمن صواريخ مضادة للدروع والأفراد قابلة للتوجيه ذاتيًّا .

في الوقت ذاته، هناك انزعاج كبير في الكيان من جهد أو محاولة روسية لنقل التقنيات النووية إلى الإيرانيين، بل إن الصهاينة يحاولون بطرق مختلفة إيقاف هذه الخطوة، لأن هذا الأمر قد يغير في المستقبل من مستوى المعرفة والتكنولوجيا في الجوانب النووية العسكرية من ناحية إيران.

وعلى الرغم من ذلك، فقد أثرت التوترات في العلاقات بين الطرفين بالفعل على مجال أكثر أهمية، وهو التعاون بين الكيان وروسيا في مسألة جلب المعلومات حول مصير أو مكان وجود جنود “الجيش االصهيوني” المفقودين في سوريا، وقد توقف التعاون في هذا الشأن، والآن سنرى كيف ستتطور هذه الأشياء في المستقبل.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت مساء أمس من أن روسيا وإيران توسعان شراكتهما الأمنية غير المسبوقة، وكشف جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أن البلدين الخاضعين لعقوبات شديدة للغاية من الغرب يعملان على زيادة وتوسيع نطاق نقل السلاح الأكثر تطوراً بينهما.

وكشف كيربي أنه منذ آب الماضي، زودت إيران روسيا بأكثر من 400 طائرة هجومية بدون طيار للحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن كلا البلدين ينفي ذلك، ومعظم الطائرات بدون طيار التي نقلتها طهران إلى موسكو هي من طراز شاهد 131 وشاهد 136، وأوضح في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لم ترصد أي مؤشرات على نقل صواريخ باليستية من إيران إلى روسيا.

المصدر: اعلام العدو