ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي يهبط بأسعار النفط

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية مما أثار مخاوف بشأن الطلب في أعقاب بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع من الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكيْن للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 74.60 دولارا للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا، توازي 0.4 بالمئة، إلى 70.55 دولارا، في الساعة 0005 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 3.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مايو، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

المصدر: رويترز