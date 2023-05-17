عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم الأربعاء 17-5-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 17-5-2023.

عناوين الصحف:

الأخبار

– استحِ… وارحلْ!

– العراق يزيد كميات الفيول: الكهرباء إلى 12 ساعة قريبا

– المعارضة تحت الصدمة: أردوغان يشقّ طريق الولاية الثالثة

– ترشيح قائد الجيش ثابت مقابل مرشحَي المعـارضة والموالاة

البناء

– القمة العربية في جدة: اليوم اجتماع وزراء الخارجية… وتباين سعودي قطري حول سورية

– القضاء الفرنسي يُصدر مذكرة توقيف لسلامة… والدولة العميقة تتضامن إعلامياً وسياس

– العراق يرفع مساهمته لكهرباء لبنان.. وفياض سنصل إلى تغذية بين 8 – 12 ساعة

النهار

– مذكرة توقيف سلامة: خلافة الحاكم قبل الرئاسة

– الاقتصاد النقدي المدولر بـ9.9 مليارات يعوق تحقيق التعافي الاقتصادي في لبنان

– مواجهة بين “باتريوت” الأميركي و”كينجال” الروسي

– المعارضة التركية تتوجه إلى الشباب: أمامنا 12 يومًا للخروج من النفق

الديار

– السباق الرئاسي على أشُدِّه وجبهة بري ــ القوات تشتعل!

– اجتماع هام للبخاري بالسفير البابوي و«لبنان» ينتظر قمة جدة

– المستشفيات تحذر من كارثة صحية… سلامة يطعن بقرار القاضية الفرنسية

الجمهورية

– “مذكرة سلامة” تخرق الملف الرئاسي

– من سيختار باسيل: حزب الله أم سمير جعجع؟

أسرار الصحف:

البناء

يؤكد دبلوماسي غربي أنه تبلّغ أمس، أن رئيس حزب القوات اللبنانية أقفل الباب أمام فرص التوصل إلى تفاهم مع الحزب الاشتراكي والتيار الوطني الحر على مرشح رئاسي مشترك، لأن التنازلات التي يقدّمها في مواصفات المرشحين تذهب سدى بعدما تأكد بأن الفريقين لن يخوضا مواجهة مع الثنائي

قال مصدر دبلوماسي عربي إن الرياض والدوحة مختلفتان حول الموقف الذي سوف يصدر عن القمة العربية حول سورية حيث يتصرف القطريون على قاعدة شروط عربية على سورية، بينما يتحدث السعوديون عن تعاون عربي مع سورية ويربط القطريون عودة النازحين وإعادة الإعمار بالحل السياسي بعكس السعوديين.

النهار

يتردد ان نجل رئيس سابق للجمهورية دخل على خط الوساطة وتقريب وجهات النظر ما بين دمشق ومرشح رئاسي وعرض عقد لقاء تعارف وتشاور.

يلاحظ أن انقساما حصل في لجنة رياضية بارزة، ويأخذ المنحى السياسي، وسط مخاوف من اتساع رقعته ً سياسيا ً وطائفيا.

بدا مرجع سياسي في الآونة الأخيرة، يركز في إطلالته ومواقفه على دور نجله، ما يطرح التساؤلات حول ما يصبو إليه في المرحلة المقبلة، نتيجة هذا الإصرار.

الجمهورية

سأل أحد الديبلوماسيين رئيس حزب معارض: ما هي إمكانية توافق المعارضة على مرشح رئاسي فجاءه الجواب: جرّبنا وفشلنا وبجهودكم يمكن أن نوفّق. فردّ الديبلوماسي: لا تدخلونا في ما أنتم عاجزون عن تحقيقه.

يتردد أن مجموعة منتمين الى حزب فاعل تقدّموا بإستقالة جماعية إحتجاجاً على سياسة قيادتهم في إستحقاق كبير.

تتجه الانظار الى المساعي المبذولة لعقد لقاء ثلاثي قيادي غير مسبوق وهو بات رهن مسعى يقوم به مسؤول حزبي وقد قطع شوطاً بعيداً.

اللواء

نقل عن مسؤول ملف الرئاسة في الاليزيه استياؤه من أداء رؤساء الكتل المسيحية المعارضة للتسوية، سائلاً عن البدائل لديهم..

أصر مرجع كبير على تسريب موقف عن لسانه لقطع الطريق على محاولة «غير مريحة» لنقل المشكلة الى ملعب فريقه..

المصدر: الصحف اللبنانية