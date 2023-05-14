الشيخ الخطيب: المقاومة حققت انجازات كبيرة حولت ذكرى النكبة الى عهد جديد – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2023 - 19:24

الشيخ الخطيب: المقاومة حققت انجازات كبيرة حولت ذكرى النكبة الى عهد جديد

منذ 2 ساعة 14 May، 2023
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب
لبنان
 هنأ نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، في بيان، الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة، ب”الانتصار على العدوان الاسرائيلي وافشال اهدافه بإيقاع الفتنة بين فصائل المقاومة، مما احبط قادة العدوان واسقط عملية ترميم الردع بتجاوز صواريخها لكل القبب والمقالع التي نصبها، فأحبطت خططهم وفاقمت اخفاقاتهم المتكررة في اخضاع ارادة المقاومة الفلسطينية التي استطاعت ان تفرض معادلة جديدة في عملية الثأر لقادتها، الذين شحذت دماؤهم من عزيمة المقاومة في المضي على طريق الجهاد والنضال لتحرير الارض من رجس الاحتلال، فكانت كلمة الفصل للمقاومة في انهاء هذه المنازلة”.
ورأى ان “المقاومة بفصائلها ولاسيما حركة الجهاد الاسلامي في معركة الثأر للاحرار حققت انجازات كبيرة حولت ذكرى النكبة الاليمة الى عهد جديد يؤشر لبداية زوال الكيان الغاصب في فلسطين”، منوها ب”وحدة الشعب الفلسطيني وتضامن قوى المقاومة في التصدي للعدوان”.

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