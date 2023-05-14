وزير الداخلية التركي: 601 ألف فرد أمن يشاركون في تأمين الانتخابات – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2023 - 11:52
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إصابة فلسطيني بالرصاص الحي واعتقال شابين آخرين خلال اقتحام قوات العدو البلدة القديمة في نابلس بالضفة الغربية المحتلة
إذاعة جيش العدو تزعم أن الشابين المعتقلين في نابلس هما منفذا عملية حوارة التي أدت إلى إصابة 3 جنود صهاينة قبل شهر ونصف
الصحة الفلسطينية: 33 شهيدًا و190 جريحًا هي حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة خلال الأيام الخمسة الماضية
جيش العدو: 1469 صاروخًا أطلق من غزة باتجاه المستوطنات والبلدات والمدن منذ بداية التصعيد
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: نخرج من هذه المعركة وسلاحنا بأيدينا ومقاتلونا في الميدان
النخالة: شعبنا لم ينكسر ورغم الألم فإنه يخرج مرفوع الرأس في غزة والضفة الغربية المحتلة
النخالة: أشكر كل الذين وقفوا إلى جانبنا وعلى رأسهم إيران وحزب الله وقطر ومصر التي بذلت جهودًا كبيرة لكبح العدوان
مسيرة حاشدة في محافظة صعدة اليمنية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وتحية لصمود مقاومته بوجه العدوان الصهيوني
بيان مسيرة صعدة: نبارك عملية ثأر الأحرار وكل عملية مقاومة ضد العدو الصهيوني ونؤكّد كيمنيين تمسكنا بالقضية الفلسطينية
عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي في مسيرة صعدة: ثابتون مع القضية الفلسطينية ونؤكّد استمرار نضالنا بوجه العدو
وصول وفد سوري إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقررة يوم الجمعة المقبل
انتخابات رئاسية وبرلمانية في تركيا وسط منافسة حامية بين الرئيس اردوغان ورئيس حزب الشعب الجمهوري كيليتشدار أوغلو
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يصل إلى برلين في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين الألمان
الحكومة الألمانية تعلن أنها تستعد لتسليم أسلحة بقيمة 2.7 مليار يورو إلى أوكرانيا
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يدعو أنصاره إلى تظاهرات جديدة في مختلف أنحاء البلاد
إعصار موكا يشتد ويهدد مخيمات آلاف الروهينغا مع اقترابه من سواحل بنغلادش وبورما في خليج البنغال
وزير الداخلية التركي: 601 ألف فرد أمن يشاركون في تأمين الانتخابات
منذ 1 ساعة
14 May، 2023
الانتخابات النيابية
تركيا
وزير الداخلية التركي
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