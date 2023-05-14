وزير الداخلية التركي: 601 ألف فرد أمن يشاركون في تأمين الانتخابات – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2023 - 11:52

وزير الداخلية التركي: 601 ألف فرد أمن يشاركون في تأمين الانتخابات

منذ 1 ساعة 14 May، 2023
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