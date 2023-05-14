بالفيديو | إصابة شاب بالرصاص الاحتلال واعتقال اثنين خلال اقتحام البلدة القديمة في نابلس

أُصيب شاب برصاص الاحتلال “الإسرائيلي” واعتقال آخرين، بعد محاصرة منزل في البلدة القديمة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية ” إن إصابة واحدة بالرصاص الحي في الأطراف وصلت مستشفى رفيديا الحكومي نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على نابلس صباح اليوم”.

وأفادت مصادر في البلدة القديمة، بأن قوة كبيرة من القوات الخاصة اقتحمت البلدة القديمة وحاصرت منزلين أحدهما في حارة القيسارية في المنطقة الشرقية من البلدة القديمة، والآخر يعود لعائلة باكير بالقرب من منزل الشهيد “محمد مبروكة الشيشاني”، وفجرت أبوابه الداخلية بحثا عن الشابين.

وبحسب شهود عياد فقد اندلعت مواجهات في المنطقة الممتدة للحارة، أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي بالحوض وصفت إصابته بالمستقرة.

وبحسب الشهود، فقد أعتقل كل من أياد التكروري ومصعب مظفر من المنزل قبل أن تنسحب قوات الاحتلال من المكان.

المصدر: فلسطين اليوم