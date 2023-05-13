حماس: سياسة القتل والاغتيال التي ينتهجها الاحتلال لن تُفلح في وقف مقاومتنا الباسلة وصمود شعبنا

أكدت حركة “حماس” أنَّ استمرار الاحتلال الصهيوني في حربه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وممارسته سياسة القتل والاغتيال المُمنهج في قطاع غزّة، وتصعيد عدوانه اليوم فجراً على مخيم بلاطة في الضفة الغربية المحتلة، يعدّ سلوكاً إجرامياً يكشف مدى فاشية الاحتلال وساديته، ما يضع العالم أمام مسؤولياته لإنهاء هذا الاحتلال وإدانة إرهابه وإجرامه المنظّم.

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي، اليوم السبت: “إنَّ ارتقاء الشهيدين الشابين سائد مشه ووسيم الأعراج أثناء مواجهة قوّات الاحتلال المعتدية على مخيم بلاطة اليوم، يدلّل مجدّداً على أنَّ روح الانتفاضة والمقاومة لدى شبابنا الثائر في الضفة الغربية المحتلة حيّة وممتدة، في ملحمة بطولية متكاملة مع ما تصنعه المقاومة الباسلة في قطاع غزّة في معركة (ثأر الأحرار)، وما يبدع فيه شعبنا بدمائه وتضحياته في كل ساحات الوطن، دفاعاً عن الأرض والمقدسات”.

وشددت على أنَّ سياسة القتل والاغتيال التي ينتهجها الاحتلال لن تُفلح في وقف أو الحدّ من مقاومتنا الباسلة وصمود شعبنا، ولن تزيدهم إلاّ إصراراً على المضي في هذا الطريق، حتّى دحر الاحتلال وزواله عن أرضنا وقُدْسنا.

المصدر: حركة حماس