إعلام العدو: 1099 صاروخا أطلق من قطاع غزة منذ بداية العملية العسكرية والقبة الحديدية لم تنجح في اعتراض إلا 340 منها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2023 - 12:16

إعلام العدو: 1099 صاروخا أطلق من قطاع غزة منذ بداية العملية العسكرية والقبة الحديدية لم تنجح في اعتراض إلا 340 منها

منذ 1 ساعة 13 May، 2023
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