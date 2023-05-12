الصحة العالمية تعلن انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة لجدري القرود

قالت منظمة الصحة العالمية إنها أنهت حالة طوارئ صحية عالمية استمرت 10 أشهر لـجدري القرود، وهو مرض فيروسي أدى لرصد حالات مؤكدة في أكثر من مائة دولة.

وأعلنت المنظمة في يوليو/ تموز 2022، اعتبار مرض جدري القرود حالة طارئة صحية عامة تثير قلقاً دولياً، وأكدت موقفها في نوفمبر/ تشرين الثاني وفبراير/ شباط.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس انتهاء حالة الطوارئ للمرض الذي اختارت له اسم “إم بوكس” سابقاً، بناء على توصية لجنة الطوارئ بالمنظمة، التي اجتمعت الأربعاء، وأكد أنّ انتهاء حالة الطوارئ الصحية العالمية لجدري القرود من الأخبار المرحّب بها، ولكن يظل من المهم أن تواصل البلدان جهود التأهب الخاصة بها، وتتصرف بسرعة عند الحاجة.

وتشير الخطوة إلى أنّ الأزمة الناجمة عن المرض، والذي ينتقل عبر الاتصال المباشر بسوائل الجسم ويسبب أعراضاً تشبه أعراض الأنفلونزا والطفح الجلدي، أصبحت تحت السيطرة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية إنّ عدد الحالات المبلغ عنها خلال الأشهر الثلاثة الماضية يقل بنحو 90% عن العدد في الشهور الثلاثة السابقة.

وأظهر أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية أنه تم تأكيد أكثر من 87 ألف إصابة بجدري القرود على مستوى العالم منذ بداية عام 2022 حتى الثامن من مايو/ أيار من هذا العام.

وأفادت المنظمة بأنها قلقة بشكل خاص حيال الدول الأفريقية التي كانت تتعامل مع جدري القرود قبل وقت طويل من بدء التفشي العالمي للمرض، وقد تستمر في التعامل معه لبعض الوقت، وفي الآونة الأخيرة كانت المنظمة اعلنت إنهاء حالة الطوارئ الصحية العامة لكوفيد-19.

وقال تيدروس “في الوقت الذي انتهت فيه حالتا الطوارئ الخاصة بجدري القرود وكوفيد-19، يظل خطر ظهور موجات جديدة قائماً لكليهما. ويستمر الفيروسان في الانتشار وحصد الأرواح”.

المصدر: رويترز