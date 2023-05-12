إعلام العدو: سقوط صاروخ في “بات عين” داخل تجمع “غوش عتصيون” ما بين الخليل والقدس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2023 - 12:34

إعلام العدو: سقوط صاروخ في “بات عين” داخل تجمع “غوش عتصيون” ما بين الخليل والقدس

منذ 16 mins 12 May، 2023
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