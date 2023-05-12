توصية أمنية من كبار قادة الإحتلال لنتنياهو: انهي الحرب على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2023 - 12:32

توصية أمنية من كبار قادة الإحتلال لنتنياهو: انهي الحرب على غزة

منذ 6 mins 12 May، 2023
توصية أمنية من كبار قادة الإحتلال لنتنياهو بإنهاء الحملة العسكرية ضد غزة
توصية أمنية من كبار قادة الإحتلال لنتنياهو بإنهاء الحملة العسكرية ضد غزة
عربي وإقليمي - فلسطين

كشفت “القناة الـ12 العبرية” الجمعة أن رئيس أركان جيش العدو هرتسي هليفي ورئيس جهاز الأمن العام للعدو “الشاباك” “رونين بار” أوصوا ، في تقييمهما للوضع مع رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو بالسعي لإنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة، في ضوء حقيقة أنه تم استنفاد معظم أهدافها.

وكان رئيس جهاز “الشاباك” أكثر حزماً، وأوصى “نتنياهو” بتجنب الهجمات الاستباقية باستثناء إحباط إطلاق الصواريخ على كيان العدو، فيما وافق هذا المقترح رأي رئيس أركان العدو. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال “نحن لا نتطرق إلى ما يُقال في المناقشات المُغلقة والسرية”، وجاء رد “الشاباك” مُماثلاً.

يُشار الى أن العدوان على قطاع غزة يدخل يومه الرابع على التوالي بعد اقدام قوات الاحتلال بجريمة بشعة فجر الثلاثاء أدت لاستشهاد 13 مواطناً بعد تنفيذ عمليات اغتيال طالت 3 من ثلة قيادات الجهاد الإسلامي .

المصدر: فلسطين اليوم

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