إعلام العدو: تضرر منازل إثر سقوط صاروخ في مستوطنة أشكول – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 13:24

إعلام العدو: تضرر منازل إثر سقوط صاروخ في مستوطنة أشكول

منذ 1 ساعة 11 May، 2023
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