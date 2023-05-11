مصدر في الغرفة المشتركة: الأمور على حالها في ما يخص المفاوضات وأي حديث عن الهدوء يجب أن يشمل التزاماً بوقف الاغتيالات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 11 2023 - 11:30

مصدر في الغرفة المشتركة: الأمور على حالها في ما يخص المفاوضات وأي حديث عن الهدوء يجب أن يشمل التزاماً بوقف الاغتيالات

منذ 59 mins 11 May، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة