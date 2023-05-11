حدث اليوم | ثالث ايام العدوان على غزة… سرايا القدس تنعى مسؤول الوحدة الصاروخية الذي ارتقى بعملية اغتيال بخانيونس

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في اليوم الثالث للعدوان على غزة مسؤول الوحدة الصاروخية، والذي ارتقى بعملية اغتيال في خانيونس جنوب القطاع .

وقالت السرايا في بيان صحفي “ننعى الشهيد القائد المجاهد/ علي حسن غالي “أبو محمد” – عضو المجلس العسكري، ومسؤول الوحدة الصاروخية، الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية غادرة فجر اليوم في خانيونس جنوب قطاع غزة برفقة عدد من الشهداء الأبرار”.

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت فجر اليوم الخميس شقة سكنية في مدينة حمد بخانيونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة آخرين، وتدمير الشقة بشكل كامل، بالإضافة إلى أضرار لحقت بالشقق المجاورة.

وقالت مصادر ان الشهداء هم علي حسن محمد غالي من سرايا القدس، وشقيقه محمود، بالإضافة إلى الشهيد محمود وليد عبد الجواد.

وافادت وسائل اعلام فلسطينية ان عملية الاغتيال تمت بواسطة صاروخ مجنح موجه “عالي الدقة”، وقد عثرت على أجزاء منه في داخل الشقة المستهدفة.

شهيد وإصابات في استهداف شقة سكنية جنوب قطاع غزة

وتقع الشقة في مدينة حمد السكنية التي شيدتها قطر عقب زيارة أميرها السابق حمد بن خليفة آل ثاني التاريخية عام 2012 لقطاع غزة، وبتدمير هذه الشقة السكنية، يرتفع عدد المنازل التي دمرها الاحتلال بشكل كلي وجزئي بصواريخ طائرات الاحتلال الحربية في مناطق مختلفة من قطاع غزة إلى 25 منزلا، خصوصا في مدينة غزة ورفح جنوب القطاع، حيث دمرت 10 منازل وشقق سكنية خلال اليوم الأول للعدوان بشكل كلي وجزئي، إضافة إلى تدمير ثلاث مركبات مدنية بشكل تام. كما ترتفع حصيلة عدد الشهداء لليوم الثالث على التوالي إلى 25 شهيدا و نحو 66 جريحا غالبيتهم أطفال ونساء وبعضهم جروحه حرجة وخطيرة.

الاحتلال يستهدف منازل ومناطق سكنية في قطاع غزة



الاحتلال يستهدف منازل سكنية في قطاع غزة

وفي سياق متصل ضمن مسلسل جرائم العدو شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء امس باستهداف منازل لمواطنين فلسطينيين في قطاع غزة، في خضم عدوانها المتواصل على القطاع.

وافيد باستهداف قوات الاحتلال منزل لعائلة الأغا في منطقة القرارة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن تدميره بالكامل. كما استهدفت قوات الاحتلال منزلًا لعائلة المصري بشارع المنشية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة بصاروخ من طائرة حربية ما أسفر عن تدميره أيضًا.

بالفيديو | لحظة قصف الإحتلال لمنزل عائلة الآغا شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع

تدمير منزل لعائلة المصري شمال قطاع غزة بعد استهدافه من الطيران الحربي الاسرائيلي

وافادت مصادر فلسطينية أن غارات الاحتلال على المنزلين لم تسفر عن وقوع إصابات، وذكرت مصادر محلية أن ثلاثة عشر منزلا دمر بشكل كلي وجزئي بصواريخ طائرات الاحتلال الحربية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، منذ بدء العدوان، حيث دمرت قوات الاحتلال 10 منازل وشقق سكنية خلال اليوم الأول للعدوان بشكل كلي وجزئي، إضافة إلى تدمير ثلاث مركبات مدنية بشكل تام.

من جانبه قال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن المستشفيات لا تزال تستقبل أعدادا من ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، جراء الاستهداف المركز للأحياء السكنية.

وأضاف، في تصريحات، أن العدوان الإسرائيلي على غزة والمستمر لليوم الثاني على التوالي، خلف حتى الآن 21 شهيدا من بينهم 6 أطفال و3 سيدات، و2 من المسنين، إضافة إلى 64 جريحًا صنفت إصاباتهم ما بين الخطيرة إلى الحرجة والمتوسطة، من بينها 21 طفلا و8 سيدات و3 مسنين.

وأكد القدرة أنه لا يزال عدد من الحالات داخل غرف العمليات والرعاية المكثفة، في محاولة من الطواقم الطبية لإنقاذ حياتهم.

وفيما يتعلق بالوضع الطبي، أكد أن الاحتلال بدأ عدوانه على القطاع وهو يدرك تماما أن المنظومة الصحية مقوضة، جراء الحصار الذي يفرضه على القطاع للسنة الـ 17 على التوالي، وهو يدرك تماما أن المقومات الأساسية لهذه المنظومة قد لا تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها الطبية والأخلاقية تجاه المواطنين والجرحى.

وتابع القدرة: “هناك نقص حاد في الأدوية والمستحضرات الطبية ولوازم المختبرات وبنوك الدم، فيما تملك وزارة الصحة خطة للطوارئ تتعامل من خلالها في إطار المسؤولية الوطنية، وتقوم هذه الخطة على استثمار ما لديها من إمكانيات متاحة في الأدوية والمستهلكات والتجهيزات الطبية، من أجل تضميد جراح أبناء الشعب الفلسطيني”.

وأكد أن هذه الإمكانيات قد تستنزف خلال الأيام المقبلة، إذا ما واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع بهذه القسوة والضراوة، حيث يقوم باستهداف مركز للأحياء السكنية ومنازل المواطنين المدنيين وهذا ما يرفع فاتورة القتلى والجرحى بين العزل خاصة الأطفال والنساء والمسنين، وهذا الأمر يستنزف بشكل كبير الطاقة الطبية الموجودة داخل المستشفيات.

وكشف القدرة عن تقديم دعوة لكافة المؤسسات الدولية والإنسانية المطلعة على الشأن الصحي إلى المبادرة في دعم الاحتياجات الصحية الطارئة، إضافة إلى الضغط على الاحتلال لإدخال الأجهزة الطبية التشخيصية والمحتجزة لديه ويرفض إدخالها للقطاع منذ سنة ونصف.

ولفت إلى أن العدوان المتزامن مع كل هذه التفاصيل الحرجة والإغلاق المطبق على المعابر سيكون له تداعيات خطيرة على صحة المرضى وضحايا العدوان الإسرائيلي، وخاصة أن الاحتلال بالأمس منع خروج 142 مريضا ومرافقا من بينهم 5 حالات إنقاذ حياة، باتجاه المشافي بالداخل المحتل، وهو ما ينذر بتداعيات خطيرة على واقعهم وحياتهم الصحية.

المصدر: مواقع فلسطينية