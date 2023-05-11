أردوغان سيتقدم بفارق 6% فقط عن أقرب منافسيه في الجولة الأولى من الانتخابات

أظهر استطلاع أجرته شركة ADA أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتقدم بفارق 6% فقط من الأصوات، على أقرب منافسيه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وبحسب النتائج، فإن 50.6% من المشاركين في الاستطلاع مستعدون للتصويت لصالح أردوغان، و44.8% للمرشح عن أحزاب المعارضة السبعة كمال كيليجدار أوغلو.

في حين حصل المرشحان سنان أوغان، ومحرم إنجه على حوالي 3% و2% على التوالي.

يشار إلى أنه بقرار من المفوضية العليا للانتخابات في تركيا، تم اعتبارا من 4 مايو الجاري منع نشر استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات المزمعة في 14 مايو.

وتم إجراء هذا الاستطلاع في جميع مقاطعات تركيا البالغ عددها 81 مقاطعة بمشاركة 65 ألف شخص من 20 أبريل وحتى 9 مايو.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية