غارة إسرائيلية جديدة تستهدف وسط بلدة بني سهيلا شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 02:52

غارة إسرائيلية جديدة تستهدف وسط بلدة بني سهيلا شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 30 mins 11 May، 2023
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