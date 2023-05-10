الاسعاف الصهيوني يعلن إصابة 3 مستوطنين عقب سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة مساء اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2023 - 21:20

الاسعاف الصهيوني يعلن إصابة 3 مستوطنين عقب سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة مساء اليوم

منذ 48 mins 10 May، 2023
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