صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة ورشقة صاروخية تنطلق من القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2023 - 18:04

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة ورشقة صاروخية تنطلق من القطاع

منذ 53 mins 10 May، 2023
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