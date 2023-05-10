الرئيس الأسد يتلقى دعوة من الملك السعودي للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2023 - 14:24

الرئيس الأسد يتلقى دعوة من الملك السعودي للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية

منذ 20 mins 10 May، 2023
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